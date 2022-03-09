Российская армия блокирует выезд 50 эвакуационных автобусов в Стоянке на Киевщине
9 марта 2022 , 16:01Читати новину українською
Источник:Суспільне
Российские оккупанты продолжают доказывать свою низость и кровожадность. Они не дают вывозить из-под обстрелов гражданское население.
В частности, последние новости о проделках орков рассказали в Бучанском горсовете. Там утверждают, что оккупанты срывают эвакуацию.
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Сейчас 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне,
– говорится в сообщении.
Для того чтобы разблокировать движение транспорта, продолжаются переговоры.
При этом договоренность о "зеленом коридоре" была на самом высоком уровне.
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