Российская армия блокирует выезд 50 эвакуационных автобусов в Стоянке на Киевщине

9 марта 2022 , 16:01
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Источник:

Суспільне

Российские оккупанты продолжают доказывать свою низость и кровожадность. Они не дают вывозить из-под обстрелов гражданское население.

В частности, последние новости о проделках орков рассказали в Бучанском горсовете. Там утверждают, что оккупанты срывают эвакуацию.

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Сейчас 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне,
– говорится в сообщении.

Для того чтобы разблокировать движение транспорта, продолжаются переговоры.

При этом договоренность о "зеленом коридоре" была на самом высоком уровне.

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Автор: Оксана Княжик