Путин находится в иллюзорной реальности, – Яковенко объяснил, какую армию создал диктатор

Российский диктатор Владимир Путин погрузил себя в иллюзорную реальность. Он несет абсолютно бред и не понимает, что на самом деле происходит в мире. А его армия – совершенно нежизнеспособное формирование.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, диктатор может объявить войну и ввести военное положение в России, но это мало что вообще изменит.

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Тем более если это действительно произойдет, Путин покажет свою неправоту относительно так называемой "специальной военной операции". А он не любит признавать свои ошибки.

Также недавно российский диктатор заявил, что якобы 99,9% россиян готовы отдать все свою страну. Это еще один абсурд.

Путин несет ахинею. Он находится в иллюзорной реальности, которая подтолкнула его начать войну. Он совсем ничего не понимает, что происходит в России и мире,

– отметил Яковенко.

Российская армия – совершенно нежизнеспособное формирование

Как отметил Яковенко, еще одна неадекватность Путин и его режима демонстрируется в заявлениях об увеличении армии до 1 миллиона 600 тысяч человек. Это попытка воссоздать советскую армию, но в условиях совсем другой страны.

То, о чем говорили Путин и Шойгу на военной коллегии – попытка воссоздать советскую армию. Мобилизационная армия, которая существовала в условиях советского режима, госплана, прописки, отсутствия частной собственности, рынка жилья. Это имеет прямую принадлежность к армии,

– заметил Яковенко.

Он убежден, что такую армию невозможно воспроизвести в условиях российского общества. Равно как и украинскую армию не сможет воссоздать ни одно государство мира. Это ведь отражение украинского социума.

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В России нет такого количества людей, готовых идти воевать за какую-то идеологию. В начале полномасштабного вторжения были разговоры о так называемой абсурдной "защите населения", но сейчас основная цель – это деньги. И при этом россияне готовы погибать, ведь в их стране ценность человеческой жизни – почти нулевая.

"Единственный стимул – деньги. Когда за деньги – это наемная армия. Как ПВК Вагнера. А российская – это непонятно что. Идут за какие-то не очень большие деньги, но и не наемники. Это абсолютно нежизнеспособный гибрид наихудших вариантов мобилизационной и наемной армии. То, что воевать не может. Такую армию породил путинский режим", – заметил Яковенко.

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