Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, диктатор може оголосити війну та запровадити воєнний стан в Росії, але це мало що взагалі змінить.

До теми Крах Росії близько: чи врятують Путіна його гроші

Тим паче, якщо це дійсно станеться, Путін покаже свою неправоту щодо так званої "спеціальної воєнної операції". А він не любить визнавати власні помилки.

Також нещодавно російський диктатор заявив, що нібито 99,9% росіян готові віддати все за свою країну. Це ще один абсурд.

Путін несе ахінею. Він перебуває в ілюзорній реальності, яка підштовхнула його почати війну. Він зовсім нічого не розуміє, що відбувається в Росії та світі,

– зазначив Яковенко.

Російська армія – абсолютно нежиттєздатне формування

Як наголосив Яковенка, ще одна неадекватність Путін та його режиму демонструється у заявах щодо збільшення армії до 1 мільйона 600 тисяч людей. Це – спроба відтворити радянську армію, але в умовах зовсім іншої країни.

Те, про що казали Путін та Шойгу на військовій колегії – намагання відтворити радянську армію. Мобілізаційну армію, яка існувала в умовах радянського режиму, держплану, прописки, відсутності приватної власності, ринку житла. Це має пряму приналежність до армії,

– зауважив Яковенко.

Він переконаний, що таку армію неможливо відтворити в умовах російського суспільства. Так само як і українську армію не зможе відтворити жодна держава світу. Адже це відображення українського соціуму.

Яковенко висміяв Путіна та російську армію: дивіться відео

В Росії немає такої кількості людей, які готові йти воювати за якусь ідеологію. На початку повномасштабного вторгнення були розмови про так званий абсурдний "захист населення", але зараз основна мета – це гроші. І при цьому росіяни готові гинути, адже в їх країні цінність людського життя – майже нульова.

"Єдиний стимул – гроші. Коли за гроші – це наймана армія. Як ПВК Вагнера. А російська – це незрозуміло що. Йдуть за якісь не дуже великі гроші, але й не найманці. Це абсолютно нежиттєздатний гібрид найгірших варіантів мобілізаційної та найманої армії. Те, що воювати не може. Таку армію породив путінський режим", – зауважив Яковенко.

ЗСУ завдають значних втрат окупантам