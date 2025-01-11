Бойцы 3-й ОШБр разгромили россиян на Харьковщине: в сети появилось видео

Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео боев 8 и 9 января в Харьковской области. Во время них оккупанты потеряли 20 единиц техники.

В бригаде говорят, что "это почти как танковая битва под Бродами в 41-м году". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

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Что известно о боях на Харьковщине

По словам бойцов 3-й ОШБр, 8 и 9 января силами 4-й гвардейской танковой Ордена Ленина дивизии 1-й танковой армии России оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы осуществить прорыв. Часть колонны удалось остановить попаданием из противотанковых ракетных комплексов.

Бойцы уничтожают российскую технику на Харьковщине: видео 3-й ОШБр

Тогда танки сошли с дороги и начали подрываться на минах. Остальную технику украинские бойцы атаковали с FPV. Им удалось разрушить понтонную переправу и потопить танк. Вражескую пехоту накрыли сбросами и артиллерией, а те, кто выжил, начали отступать.

Однако, несмотря на потерю всей колонны, россияне повторили попытку штурма бронегруппой сразу с четырех направлений. После поражения бойцами бригады, российская бронетехника была уничтожена с ПТРК и беспилотными средствами.