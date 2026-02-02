Россиянам удалось продвинуться сразу возле двух населенных пунктов в Донецкой области
- Враг имел успех на фронте.
- Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState.
Оккупационные войска не прекращают давление по всей линии фронта. Напряженной остается ситуация в Донецкой области.
Согласно обновленной карте DeepState вражеские силы смогли достичь успеха вблизи двух сел в Донецкой области.
Где продвинулись россияне?
Информация от аналитиков свидетельствует о том, что российская армия продвинулась возле Ступочек и Торецка.
Какая ситуация на фронте Донецкой области: смотрите карту DeepState
Отметим, что 29 января сообщалось о о продвижении вражеских подразделений вблизи одного из городов Чугуевского района Харьковской области, а также в районах двух населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области.
Последние новости с фронта Донецкой области
В понедельник, 2 февраля, Силы обороны Украины осуществили огневое поражение двух командных пунктов и одного склада с боеприпасами на временно захваченных территориях. Под прицелом были военные объекты оккупантов в районе Кураховки в Донецкой области, а также вблизи населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе в Запорожской области.
Напряженное положение остается в районе Покровска. Там во время боевых действий российские войска захватили в плен четырех украинских военнослужащих. Впрочем, благодаря слаженным действиям аэроразведки и применению FPV-дронов украинским защитникам удалось освободиться из-под контроля противника.
В то же время Россия пытается позиционировать себя как якобы настроенную на переговоры сторону, пытаясь дипломатическим путем установить контроль над Донецкой областью. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что возможные уступки со стороны Украины, в частности передача неоккупированной части Донетчины, могут иметь серьезные негативные последствия в стратегической перспективе.