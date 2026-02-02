Россиянам удалось продвинуться сразу возле двух населенных пунктов в Донецкой области

Согласно обновленной карте DeepState вражеские силы смогли достичь успеха вблизи двух сел в Донецкой области.

Информация от аналитиков свидетельствует о том, что российская армия продвинулась возле Ступочек и Торецка.

Какая ситуация на фронте Донецкой области: смотрите карту DeepState

Отметим, что 29 января сообщалось о о продвижении вражеских подразделений вблизи одного из городов Чугуевского района Харьковской области, а также в районах двух населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области.

В понедельник, 2 февраля, Силы обороны Украины осуществили огневое поражение двух командных пунктов и одного склада с боеприпасами на временно захваченных территориях. Под прицелом были военные объекты оккупантов в районе Кураховки в Донецкой области, а также вблизи населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе в Запорожской области.

Напряженное положение остается в районе Покровска. Там во время боевых действий российские войска захватили в плен четырех украинских военнослужащих. Впрочем, благодаря слаженным действиям аэроразведки и применению FPV-дронов украинским защитникам удалось освободиться из-под контроля противника.