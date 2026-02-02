Згідно з оновленою мапою DeepState ворожі сили змогли досягти успіху поблизу двох сіл на Донеччині.

Де просунулися росіяни?

Інформація від аналітиків свідчить про те, що російська армія просунулася біля Ступочок та Торецька.

Яка ситуація на фронті Донеччини: дивіться карту DeepState

Зазначимо, що 29 січня повідомлялося про просування ворожих підрозділів поблизу одного з міст Чугуївського району на Харківщині, а також у районах двох населених пунктів Бахмутського району Донецької області.

