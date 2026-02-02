Згідно з оновленою мапою DeepState ворожі сили змогли досягти успіху поблизу двох сіл на Донеччині.

Де просунулися росіяни?

Інформація від аналітиків свідчить про те, що російська армія просунулася біля Ступочок та Торецька.

Яка ситуація на фронті Донеччини: дивіться карту DeepState

Зазначимо, що 29 січня повідомлялося про просування ворожих підрозділів поблизу одного з міст Чугуївського району на Харківщині, а також у районах двох населених пунктів Бахмутського району Донецької області.

Останні новини з фронту Донецької області

  • У понеділок, 2 лютого, Сили оборони України здійснили вогневе ураження двох командних пунктів та одного складу з боєприпасами на тимчасово захоплених територіях. Під прицілом були військові об'єкти окупантів у районі Курахівки на Донеччині, а також поблизу населених пунктів Успенівка і Гуляйполе в Запорізькій області.

  • Напружене становище залишається в районі Покровська. Там під час бойових дій російські війська захопили в полон чотирьох українських військовослужбовців. Втім, завдяки злагодженим діям аеророзвідки та застосуванню FPV-дронів українським захисникам вдалося звільнитися з-під контролю противника.

  • Водночас Росія намагається позиціювати себе як нібито налаштовану на переговори сторону, намагаючись дипломатичним шляхом встановити контроль над Донецькою областю. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що можливі поступки з боку України, зокрема передача неокупованої частини Донеччини, можуть мати серйозні негативні наслідки в стратегічній перспективі.