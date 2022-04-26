Российская армия пытается продвинуться к Славянску и Краматорску, – разведка Британии

Российские оккупационные войска пытаются пойти в прорыв на Востоке Украины. Они стремятся захватить украинские города, которые защищают украинские военные.

Британская военная разведка опубликовала новые данные относительно наступления россиян на Востоке Украины. Там отметили, что российские войска, вероятно, пытаются оцепить сильно укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Подробнее Россия пытается оцепить хорошо защищенные украинские позиции на Востоке, – разведка Британии

Едва ли не главная цель оккупантов – выход на Славянск и Краматорск. На эти города они идут с Севера – со стороны города Изюм. К югу от Изюма продолжаются ожесточенные бои.

Следует отметить, что кроме прямой дороги Изюм – Славянск, враг пытается прорваться и по пути Изюм – Барвенково. Это должно открыть оккупантам возможность зайти в тыл украинским силам в Славянске. Но наступления захватчиков на обоих направлениях были неудачными.

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