Резников назвал российскую армию "бумажным тигром": что это значит

Российское войско оказалось "бумажным тигром". Поэтому "вторая армия мира" – это только слова, и они ничего не значат.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Вооруженные Силы Украины доказали, что Россия – это действительно "бумажный тигр".

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Что означает "бумажный тигр"

Как рассказал Резников, до полномасштабного вторжения многие столицы были уверены, что оно будет стремительным, и Украина упадет через 72 часа. Они думали, что украинский парламент, правительство и президент будут захвачены или сбегут в Европу.

Мы доказали, что у нас был другой сценарий. Мы нанесли им поражение, мы отвергли их и продолжаем побеждать. Мы доказали, что Россия – это действительно не вторая армия мира, что это "бумажный тигр"

– отметил министр.

Секретное оружие "второй армии мира"

Бумажный тигр – это старый китайский фразеологизм, который используют для обозначения чего-то опасного только по виду, но действительно не грозного.

В сети появилось видео, на котором старую гаубицу Д-1 тянет по дороге военный грузовик армии Путина. Это советская артиллерийская система. Гаубицы калибром 152 миллиметра взяли на вооружение еще в 1943 году.

Из-за "большой" скорости гаубицу сильно трясло, поэтому старая техника едва не развалилась.

В армии оккупантов много проблем

Среди многих проблем в вооруженных силах России преуспевают расизм и фанатизм. Поэтому высока вероятность этнических конфликтов. Недавно были опубликованы кадры, как русский офицер избивает солдата-мусульманина. Он наказывал его за то, что захватчик пытался молиться в определенное время.

В американском Институте изучения войны отмечают, что расовая и религиозная напряженность может помочь объяснить относительное успокоение Кадырова и очевидное отделение Пригожина от него.

Напомним, что в арсенале России осталось:

124 ракеты "Искандер" из 900, которые были в начале вторжения,

272 ракеты "Калибр" из 500,

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.

Кстати, глава военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что 13% от "стартовых" запасов ракет "Искандер" – позор для России.

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