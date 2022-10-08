Российские военные, которые чудом выжили в Украине – это горючее для гражданской войны, – Яковенко

Российские военные после масштабных поражений в Украине могут повторить историю 1917 года и свергнуть власть. Массовое население России также болезненно воспримет освобождение Херсона, Луганска, Донецка или Крыма.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее сообщалось о том, что в России все больше говорят о слабости Путина и уже есть претенденты на "царство".

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Путин не уберет Шойгу

Яковенко отметил, что Путин не допустит, чтобы Шойгу выстрелил себе в голову и даже может не отправить его в отставку.

Это громкий скандал, поэтому он прибережет Шойгу,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Главный процесс – на фронте

Он продолжил, что главный процесс – на фронте. Украина бережет свою армию и не бросает военных сломя голову освобождать свои территории. Деоккупация происходит рационально, поэтому, возможно, нет быстрого продвижения, как нам бы всем хотелось. Однако в России разрушительные процессы могут начаться с освобождением хотя бы одного из крупных городов, таких как Херсон, Донецк, Луганск или вообще Крым.

"Когда говорят о Лимане и тому подобное, для массового населения России это ничего не значит. Изюм освободили. Что такое Изюм? Никто не знает. Сушеный виноград знаем, а населенный пункт – нет", – подчеркнул Яковенко.

Освобождение этих территорий несовместимо с Путиным.

Российский оппозиционный журналист добавил, что освобождение этих территорий будет несовместимо с существованием Путина, как президента России. Армия и генералитет поймут, что сейчас "пойдут под нож", но не позволят так с собой поступить. Поэтому те же подразделения с фронта могут пойти против власти. Это люди с оружием и могут быть проблемы.

Путин этой войной заложил под себя огромную мину. Это то, что называется украинским синдромом. Люди, которые терпят поражение, в ротах которых остается несколько человек, вернутся в Россию, и это будет горючее для гражданской войны. В истории России это было, когда с фронта возвращались в 1917 году миллионы солдат, которые стали горючим также и для Октябрьского переворота.

– подчеркнул он.

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Распад России

По словам Яковенко, Россия этого не переживет и это будет третий распад империи. Украинская армия в этом помогать не будет, ее главная задача – освободить свои территории и ослабить российскую армию, чтобы в будущем не повторилась эскалация.

"Нужно, чтобы Россия распалась на маленькие части. У них, вероятно, останется ядерное оружие. Однако этим должно заниматься мировое сообщество, чтобы они не играли своими опасными вещами", – подытожил российский оппозиционный журналист.

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