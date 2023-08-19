Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко, отметив, что у россиян снарядов тоже в разы больше, чем в украинской армии. Также оккупанты могут гораздо больше их производить.

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Украина имеет собственное производство снарядов, которое удовлетворяет определенные потребности. Кроме того, союзники также пытаются делать так, чтобы украинская армия имела паритет на поле боя.

Конечно, пушки наших партнеров лучше, прицельнее. Там тоже есть ресурс и мы его тоже используем. Нужна массовость. Россияне сейчас берут массовостью, потому что у них хуже снаряды и худше пушки, но у них их гораздо больше,

– сказал Костенко.

По словам нардепа, парк старой артиллерии ВСУ либо отработал, либо в нем есть хорошие стволы, но на них ограничено количество снарядов. Ведь все снаряды, которые были в Восточной Европе к этим калибрам, украинская армия почти исчерпала.

"Те заводы, которые есть, они работают в 2 смены и не могут обеспечить то количество снарядов, которое сейчас нужно на фронте. Есть пушки – нет снарядов. Есть снаряды – не хватает пушек 155 миллиметров", – отметил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины.

Их, считает Роман Костенко, нужно наращивать и просить даже те старые пушки, которые были на вооружении до гаубицы М777.

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У россиян есть проблема с артиллерией

Раньше оккупанты имели больше самоходной артиллерии, чем буксированной. Сейчас они используют больше именно буксированной, ведь самоходную уничтожают ВСУ.

Это свидетельствует о том, что у россиян действительно есть проблема, ведь буксированная артиллерия гораздо неудобнее. Чтобы ее развернуть и свернуть нужно больше времени. Так в украинской армии больше времени, чтобы поразить такое оружие.

"Она поражается гораздо быстрее. Поэтому россияне часто выйдя на позицию просто молчат по приказу, ведь понимают, что наша контрбатарейка… Они не успеют даже убежать оттуда", – подчеркнул парламентарий.

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