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24 Канал Новости Украины На украинские города нацелились новые волны "Шахедов": где существует угроза атаки
14 октября, 22:37
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Обновлено - 22:51, 14 октября

На українські міста націлилися "Шахеді", під ударом – Одеса: де ще існує загроза атаки

Татьяна Бабич

Российские войска продолжают запускать в сторону Украины все новые и новые беспилотники. Из-за угрозы вражеских атак в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы следит за ситуацией в украинском небе и сообщает о передвижениях российских БПЛА.

Что известно об атаке?

Прежде всего, помните о собственной безопасности и находитесь в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

22:50, 14 октября

Враг атаковал Одессу. Поврежден жилой дом.
 

22:45, 14 октября

БПЛА на востоке Винницкой области, курс на восток и юг.

22:43, 14 октября

БПЛА в направлении Кропивницкого.

22:41, 14 октября

22:37, 14 октября

Группы БПЛА следуют по маршруту: с севера Херсонской области на север Николаевской области и на юг Кировоградской области.

22:29, 14 октября

Реактивные БПЛА к северу от Житомира, курс на запад.

22:12, 14 октября

БПЛА в направлении Кременчуга с востока.

22:09, 14 октября

БПЛА в Кривом Роге.

22:05, 14 октября

УАБы в Харьковскую область.

22:05, 14 октября

БПЛА в направлении Кропивницкого.

22:04, 14 октября

Реактивный БПЛА на севере Киевской области, курс на запад.

03:05, 14 октября

Маршрут БПЛА: восток Харьковской области, линия разграничения Полтавской и Харьковской областей, линия разграничения Полтавской и Днепропетровской областей, в центр Кировоградской области.