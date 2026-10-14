На українські міста націлилися "Шахеді", під ударом – Одеса: де ще існує загроза атаки
Российские войска продолжают запускать в сторону Украины все новые и новые беспилотники. Из-за угрозы вражеских атак в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы следит за ситуацией в украинском небе и сообщает о передвижениях российских БПЛА.
Что известно об атаке?
Прежде всего, помните о собственной безопасности и находитесь в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Враг атаковал Одессу. Поврежден жилой дом. БПЛА на востоке Винницкой области, курс на восток и юг. БПЛА в направлении Кропивницкого. Группы БПЛА следуют по маршруту: с севера Херсонской области на север Николаевской области и на юг Кировоградской области. Реактивные БПЛА к северу от Житомира, курс на запад. БПЛА в направлении Кременчуга с востока. БПЛА в Кривом Роге. УАБы в Харьковскую область. БПЛА в направлении Кропивницкого. Реактивный БПЛА на севере Киевской области, курс на запад. Маршрут БПЛА: восток Харьковской области, линия разграничения Полтавской и Харьковской областей, линия разграничения Полтавской и Днепропетровской областей, в центр Кировоградской области.
Враг атаковал Одессу. Поврежден жилой дом.
БПЛА на востоке Винницкой области, курс на восток и юг.
БПЛА в направлении Кропивницкого.
Группы БПЛА следуют по маршруту: с севера Херсонской области на север Николаевской области и на юг Кировоградской области.
Реактивные БПЛА к северу от Житомира, курс на запад.
БПЛА в направлении Кременчуга с востока.
БПЛА в Кривом Роге.
УАБы в Харьковскую область.
БПЛА в направлении Кропивницкого.
Реактивный БПЛА на севере Киевской области, курс на запад.
Маршрут БПЛА: восток Харьковской области, линия разграничения Полтавской и Харьковской областей, линия разграничения Полтавской и Днепропетровской областей, в центр Кировоградской области.