Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия запустила по Украине "Шахеды": в каких областях тревога
6 июня, 19:16
2
Обновлено - 19:25, 6 июня

Россия запустила по Украине "Шахеды": в каких областях тревога

Даниил Жоров

Вечером 6 июня Россия в очередной раз запустила дроны-камикадзе по территории Украины. Угроза пока для нескольких областей.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Смотрите также В Запорожье российский БпЛА взорвался возле ТЦ: возросло количество пострадавших

Где сейчас тревога?

 

К слову! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

19:12, 06 июня

Реактивный БпЛА в направлении города Полтава с востока.

19:11, 06 июня

Реактивный БпЛА в направлении города Днепр с юга.

19:10, 06 июня

19:08, 06 июня

Россия атакует дронами Украину

БпЛА на Черниговщине, курс населенного пункта Корюковка

 

Связанные темы:

Атака дронами-камикадзе Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога