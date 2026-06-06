Россия запустила по Украине "Шахеды": в каких областях тревога

Вечером 6 июня Россия в очередной раз запустила дроны-камикадзе по территории Украины. Угроза пока для нескольких областей.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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