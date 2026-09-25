Известно о погибших и раненых. Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Аня Черненко.

Что известно о последствиях атаки?

24 сентября российские военные нанесли удар по гражданскому аграрному предприятию в селе Старая Гнилица в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли шестеро работников овощехранилища, а еще 13 человек получили ранения.

По словам корреспондентки, враг направил сразу две ракеты "Бандероль" непосредственно на овощехранилище.

Одна из них попала прямо в склад, где работали люди,

– сообщила Черненко.

Пострадавшие были работниками предприятия. Они сортировали и упаковывали овощи для отправки по области и в другие регионы Украины.

В результате атаки погибли шесть человек – двое мужчин и четверо женщин. Среди погибших были как местные жители, так и внутренне перемещенные лица, которые бежали от войны и проживали в Чугуевском районе.

Россияне атаковали овощехранилище на Харьковщине: смотрите видео

Что известно о раненых?

Помимо погибших, ранения получили 13 человек. Все пострадавшие имеют взрывные травмы. Их госпитализировали в медицинские учреждения Харькова и Чугуева.

Четверо из раненых находятся в тяжелом состоянии. Врачи уже провели операции, однако по-прежнему оценивают их состояние как сложное. Среди тех, кто находится в реанимации, – 49-летняя женщина и 55-летний мужчина. Кроме того, две женщины в возрасте 38 и 47 лет находятся на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Это уже не первый обстрел овощехранилища в Старой Гнилице. Около месяца назад оккупанты провели атаку на этот объект, но тогда они лишь повредили технику, а пострадавших не было.

В Малиновской общине Харьковской области объявили День траура по погибшим в результате удара оккупантов по аграрному предприятию в селе Старая Гнилица.

Россия продолжает систематически наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры региона. В ночь на 22 сентября войска страны-агрессора нанесли массированный удар по Великобурлуцкой общине в Харьковской области.

Враг сбросил 17 авиабомб, запустил 3 беспилотника и применил артиллерию. В результате ночной атаки оккупанты разрушили местную телебашню, повредили энергосети и дома, а жители остались без света и связи.