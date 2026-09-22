Как рассказал изданию KHARKIV Today глава Великобурлукской поселковой общины Виктор Терещенко, нынешний обстрел, продолжавшийся с вечера 21 сентября до утра 22 сентября, стал одним из самых масштабных за последние годы.

Что известно об атаке?

Среди местных жителей, по предварительным данным, никто не пострадал, однако точные масштабы разрушений специалисты еще оценивают.

Электроснабжение в общине восстановили лишь накануне атаки после шести суток отключения, однако новые удары вновь полностью лишили населенный пункт света.

Кроме того, в поселке отсутствуют мобильная связь и интернет, а подача газа остановлена уже несколько лет.

Это была, пожалуй, самая крупная атака за последние годы. Обстрел продолжался с вечера до утра. Были повреждены дома, энергосети, разрушена телебашня,

– отметил Виктор Терещенко.

В Большом Бурлуке остаются около 900 жителей

В результате разрушения инфраструктуры в Большом Бурлуке перестали работать банкоматы и отделение "Новой почты". В настоящее время в населенном пункте продолжают функционировать только медицинская служба и одна аптека, а проведение каких-либо восстановительных работ затруднено из-за угрозы новых ударов.

Вражеские FPV-дроны постоянно патрулируют небо над поселком, а интенсивность атак существенно возросла в течение последних месяцев.

На улице Дорошенко оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб, которые попали на территорию местного кладбища.

FPV-дроны над Бурлуком висят по 20–30 штук в сутки. Стирают целыми улицами. Вон по улице Дорошенко прилетели шесть УАБ – так по кладбищу кости разбросаны, могилы вывернуло,

– рассказал глава общины.

Поселок расположен в 20 километрах от государственной границы с Россией, и по состоянию на сентябрь 2026 года здесь находятся около 900 гражданских лиц, а всего в общине – более 2700 человек.

Всех детей из населенного пункта уже эвакуировали ранее, однако взрослые жители не спешат уезжать.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, той же ночью российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами и ракетами по Днепропетровской области и другим регионам Украины.