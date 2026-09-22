Як розповів виданню KHARKIV Today голова Великобурлуцької селищної громади Віктор Терещенко, нинішній обстріл з вечора 21 вересня до ранку 22 вересня став одним із наймасштабніших за останні роки.

Що відомо про атаку?

Серед місцевих жителів, за попередніми даними, ніхто не постраждав, проте точні масштаби руйнувань фахівці ще оцінюють.

Електропостачання у громаді відновили лише напередодні атаки після шести діб знеструмлення, однак нові удари знову повністю позбавили населений пункт світла.

Крім того, у селищі відсутні мобільний зв'язок та інтернет, а постачання газу зупинене вже кілька років.

Це була чи не найбільша атака за останні роки. Обстріл був з вечора і до ранку. Пошкодили будинки, енергомережі, зруйнували телевежу,

– зазначив Віктор Терещенко.

У Великому Бурлуку залишаються близько 900 мешканців

Внаслідок знищення інфраструктури у Великому Бурлуку припинили роботу банкомати та відділення "Нова пошта". Наразі в населеному пункті продовжують функціонувати тільки медична служба та одна аптека, а проведення будь-яких відновлювальних робіт ускладнене через загрозу нових ударів.

Ворожі FPV-дрони постійно чергують у небі над селищем, а інтенсивність атак суттєво зросла протягом останніх місяців.

По вулиці Дорошенка окупанти випустили шість керованих авіабомб, які влучили по території місцевого цвинтаря.

FPV-дрони над Бурлуком висять по 20 – 30 штук на добу. Стирають цілими вулицями. Он по вулиці Дорошенка прилетіли шість КАБів – так по кладовищу кістки розкидані, могили повивертало,

– розповів голова громади.

Селище розташоване за 20 кілометрів від державного кордону з Росією, і станом на вересень 2026 року тут перебувають близько 900 цивільних, а загалом у громаді – понад 2700 людей.

Усіх дітей з населеного пункту вже евакуювали раніше, проте дорослі мешканці не поспішають виїжджати.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, тієї ж ночі російські війська завдали масованого удару балістикою та ракетами по Дніпропетровській області та інших регіонах України.