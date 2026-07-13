Президент подчеркнул важность усиления защиты украинского неба. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Что сказал Зеленский?
Российские удары привели к разрушениям в нескольких областях. Глава государства эмоционально отреагировал на обстрелы 13 июля и подчеркнул, что в качестве целей своих атак враг выбирает гражданские объекты. Он отметил, что россияне атаковали:
- пассажирские автобусы в Одессе;
- жилые дома в Запорожье;
- больницу в Харьковской области.
Президент подчеркнул, что каждый следующий день войны против мирного населения лишь доказывает правильность поддержки Украины с оборонной, политической и гуманитарной точек зрения. Он подчеркнул необходимость передачи Украине большего количества систем ПВО.
Российское руководство сошло с ума из-за войны и совершенно нерационально отказывается ее заканчивать,
– заявил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что давление на Россию должно сработать. Он сказал, что элементами такого давления должны стать: новые санкции, пакеты поддержки для Украины и новые проекты – такие как наш европейский антибаллистический проект FREYJA.
Зеленский пообещал, что в ближайшее время проведет встречи и переговоры, которые укрепят оборону страны. Также он поблагодарил всех, кто помогает Украине выстоять в войне.
Последствия российских ударов:
Что известно о российской атаке?
Вечером 12 июля российские войска провели атаку на Запорожье ударными беспилотниками. По состоянию на утро 13 июля стало известно, что погибли два человека и 11 пострадали.
Утром 13 июля Россия продолжила терроризировать Украину своими дронами. В Одесской области известно о 51-летнем пострадавшем.