Сибига призвал партнеров немедленно усилить ПВО и санкции против России после удара по Киеву

Утром 9 сентября Россия совершила атаку на Киев с помощью беспилотных летательных аппаратов. Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом усилить противовоздушную оборону Украины и ужесточить санкции в отношении российского оборонного сектора.

В результате вражеского удара есть пострадавшие. Об этом написал Андрей Сибига в своих социальных сетях.

Что сказал глава МИД?

В среду, 9 сентября, Россия нанесла удар по 24-этажному жилому дому в Дарницком районе Киева. В результате обстрела ранения получили 4 человека.

В Одесской области враг атаковал международный пограничный пункт "Старокозаче" на границе с Молдовой. Там 2 погибших, 3 пострадавших, а сам пункт приостановил свою работу. Последствия российских ударов также ликвидируют в ряде областей:

Днепропетровской;

Николаевской;

Запорожской;

Харьковской;

Житомирской;

Киевской.

По словам чиновника, когда Россия видит, что повторные атаки несут слишком незначительные последствия, она расширяет географию и увеличивает частоту. Таким образом страна-агрессор проверяет, как далеко может зайти.

Мир не может оставаться в стороне, пока Россия относится к украинцам как к мишеням на стрельбище,

– заявил Сибига.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва должна вступить в эту зиму с пониманием того, что защита украинского неба становится все более надежной, а вражеские ракеты и беспилотники будут перехватываться чаще. Чиновник подчеркнул, что партнеры должны принять решение о предоставлении дополнительных систем ПВО и перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам уже сейчас.

Кроме того, Украине требуется большее количество ракет для F-16, дополнительные самолеты и усиление давления на Кремль.

Закрытие воздушного пространства Украины больше не является вопросом реагирования на отдельные российские атаки. Речь идет о том, чтобы лишить Россию уверенности в том, что она может продолжать террор бесконечно долго и при этом платить за это приемлемую цену,

– подчеркнул глава МИД.

Дипломат подчеркнул, что пробелы в санкциях позволяют агрессору продолжать производство оружия. Поэтому ключевые отрасли, технологии, доходы и цепочки поставок российского ВПК должны нести все большие потери.

По словам министра, промедление международного сообщества лишь побуждает Кремль испытывать пределы дозволенного.

Напомним, что утром 9 сентября Россия атаковала Киев, поразив жилой многоэтажный дом в Дарницком районе примерно на уровне 11-го этажа. Разрушения простирались значительно выше, взрывная волна повредила соседние дома. Обломки после атаки упали на детскую площадку.