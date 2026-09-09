Внаслідок ворожого удару є постраждалі. Про це написав Андрій Сибіга у власних соцмережах.

Що сказав глава МЗС?

У середу, 9 вересня, Росія завдала удару по 24-поверховому житловому будинку у Дарницькому районі Києва. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 4 людини.

На Одещині ворог атакував міжнародний прикордонний пункт "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Там 2 загиблих, 3 постраждалих, а сам пункт призупиняв свою роботу. Наслідки російських ударів також ліквідують у низці областей:

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Харківській;

Житомирській;

Київській.

За словами посадовця, коли Росія бачить, що повторні атаки несуть занадто незначні наслідки – вона розширює географію та збільшує частоту. Таким чином країна-агресорка перевіряє, як далеко може зайти.

Світ не може стояти осторонь, поки Росія ставиться до українців як до мішеней на стрільбищі,

– заявив Сибіга.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що Москва має увійти у цю зиму з розумінням того, що захист українського неба стає дедалі надійнішим, а ворожі ракети й безпілотники перехоплюватимуться частіше. Посадовець підкреслив, що партнери повинні ухвалити рішення про надання додаткових систем ППО та перехоплювачів для протидії балістиці вже зараз.

Окрім того, Україна потребує більшої кількості ракет для F-16, додаткових літаків та посиленого тиску на Кремль.

Закриття неба України більше не є питанням реагування на окремі російські атаки. Йдеться про те, щоб позбавити Росію впевненості в тому, що вона може продовжувати терор нескінченно довго і при цьому платити прийнятну ціну за це,

– наголосив глава МЗС.

Дипломат підкреслив, що прогалини у санкціях дозволяють агресору продовжувати виробництво зброї. Тому ключові галузі, технології, доходи та ланцюги постачання російського ВПК мають зазнавати дедалі більших втрат.

За словами міністра, зволікання міжнародної спільноти лише спонукає Кремль випробовувати межі дозволеного.

Нагадаємо, що вранці 9 вересня Росія атакувала Київ, поціливши у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі приблизно на рівні 11 поверху. Руйнування простягнулися значно вище, вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. Уламки після атаки впали на дитячий майданчик.