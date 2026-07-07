Россия намеренно нанесла массированный удар перед саммитом НАТО: в ISW объяснили цели Кремля

Оккупанты в очередной раз провели атаку на Украину беспилотниками и ракетами. В ночь на 6 июля враг нанес массированный удар по Киеву. Россия, вероятно, намеренно нанесла массированный удар накануне саммита НАТО, чтобы усилить информационное давление.

Об этом сообщили в ISW.

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Почему Россия атаковала Киев накануне саммита НАТО?

Минобороны России после ночной атаки украинских БПЛА заявило, что Москва "не оставит без ответа" западные поставки Украине беспилотников, ракет и боеприпасов. Оккупанты также в очередной раз начали угрожать усилить массированные удары.

В ISW отметили, что Россия уже неоднократно прибегала к масштабным атакам накануне важных международных событий. В частности, это происходило перед саммитом США и России на Аляске в 2025 году, а также перед рядом международных переговоров.

Аналитики подчеркнули, что таким образом оккупанты пытаются создать "информационный эффект" и продемонстрировать миру "опасность и силу".

Кремль, вероятно, стремится удержать западных партнеров Украины от согласия продлить или увеличить свою поддержку Украины на саммите НАТО из-за страха эскалации Россией своей ударной кампании против Украины,

– отметили в ISW.

Что известно об ударах оккупантов по Киеву в ночь на 6 июля?

Россияне в ночь на 6 июля массированно атаковали Киев беспилотниками и ракетами. В результате ударов зафиксировано много разрушений. В результате вражеской атаки погибли 19 человек, а еще 76 получили ранения, среди них – 6 детей.

Массированная вражеская атака проходила в несколько волн в течение ночи. Сначала враг запустил баллистические ракеты, в частности, как сообщали мониторинговые сообщества, ракеты комплексов "Искандер", "Циркон" и С-400. После этого последовали крылатые ракеты и БПЛА.

Больше всего от обстрела пострадали Подольский и Дарницкий районы Киева. В Подольском произошло частичное разрушение жилого дома на уровне 7–9 этажей.

В этом же районе пострадало 25-этажное здание, где разрушения зафиксировали на уровне 16-го этажа. В целом, во многих районах столицы фиксируются повреждения и пожары.