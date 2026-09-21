Россия совершила атаку на железнодорожную станцию в Лозовой в Харьковской области, – УЗ

В понедельник, 21 сентября, Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Харьковской области. Страна-агрессор нанесла удар по железнодорожной станции.

Пострадавших нет. Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Что известно о российском обстреле?

Россия продолжает терроризировать мирные украинские города. В ночь на 21 сентября враг нанес удар по железнодорожной станции в городе Лозовая в Харьковской области.

Комфорт, забота, детский смех – мы приносим это на наши вокзалы, а враг яростно с этим борется. Потому что их религия – смерть, разрушение, слезы,

– заявил Перцовский.

Он отметил, что пострадавших нет. Все люди, находившиеся на станции, были в укрытиях в момент удара.

Также он показал фото объекта, сделанное 1,5 месяца назад, на котором видны счастливые дети, и кадры с последствиями обстрела.

Железнодорожная станция до и после российского обстрела: Фото УЗ