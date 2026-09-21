Постраждалих немає. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Що відомо про російський обстріл?
Росія продовжує тероризувати мирні українські міста. В ніч на 21 вересня ворог завдав удару по залізничній станції у місті Лозова у Харківській області.
Комфорт, піклування, дитячий сміх – приносимо це в наші вокзали, а ворог із цим люто бореться. Бо їхня релігія – смерть, руїна, сльози,
– заявив Перцовський.
Він зазначив, що постраждалих немає. Всі люди, що були на станції, перебували в укриттях в момент удару.
Також він показав фото об'єкта 1,5 місяця тому, де можна побачити щасливих дітей, та кадри з наслідками обстрілу.