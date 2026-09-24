Известно о последствиях обстрелов в 5 районах города. Об этом писали мэр Киева Виталий Кличко и директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

Что известно о последствиях атаки?

Россия всю ночь 24 сентября терроризировала гражданское население Киева. К сожалению, есть 2 погибших.

Мостепан сообщила, что по состоянию на 03:30 в столице в результате российского обстрела пострадали 6 человек.

Все взрослые. Четверо пострадавших госпитализированы,

– написала чиновница.

Она уточнила, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. Еще двум людям врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Мостепан отметила, что среди основных травм – политравмы, минно-взрывные и осколочные ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В 6:43 в ГСЧС сообщили, что число пострадавших возросло до 8.

Последствия российской атаки / Фото ГСЧС

Отметим, что во время российской атаки повреждения фиксировались в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Днепровском и Подольском районах. Также возле роддома в Подольском районе упали обломки ракеты, там повреждены окна и часть фасада здания.