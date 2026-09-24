Відомо про наслідки обстрілів у 5 районах міста. Про це писали мер Києва Віталій Кличко та директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан.

Що відомо про наслідки атаки?

Росія всю ніч 24 вересня тероризувала цивільне населення Києва. На жаль, є 2 загиблих.

Мостепан повідомила, що станом на 03:30 у столиці внаслідок російського обстрілу постраждали 6 людей.

Усі дорослі. 4 постраждалих госпіталізовано,

– написала посадовиця.

Вона уточнила, що 2 з них перебувають у важкому стані, 2 у стані середньої тяжкості. Ще 2 особам лікарі надали медичну допомогу на місці.

Мостепан зазначила, що серед основних травм – політравми, мінно-вибухові та осколкові поранення. Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

О 6:43 у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 8.

Наслідки російської атаки / Фото ДСНС

Зазначимо, що під час російської атаки пошкодження фіксували у Святошинському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському та Подільському районах. Також біля пологового будинку в Подільському районі впали уламки ракети, там пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі.