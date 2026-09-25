Во время российского удара по Киеву погиб 14-летний гражданин Израиля
Россия продолжает терроризировать украинское гражданское население. В пятницу, 25 сентября, страна-агрессор осуществила атаку ударными БПЛА по Киеву.
В результате обстрела погиб 14-летний мальчик. Об этом сообщило МИД Израиля.
Что известно о трагедии?
25 сентября Россия запустила по Киеву ударные дроны. Известно о раненых и погибших.
Страна-агрессор убила 14-летнего мальчика, который был гражданином Израиля. В министерстве иностранных дел страны отреагировали на очередное российское военное преступление.
Мы осуждаем недавние российские атаки на Киев, в результате которых прошлой ночью погиб 14-летний гражданин Израиля, а 20 человек (на данный момент число раненых возросло – 24 Канал) – в том числе мать мальчика – получили ранения,
– заявили в дипломатическом ведомстве.
Также в МИД Израиля выразили соболезнования семье погибшего, а также семьям, потерявшим близких во время недавних атак на Киев и другие города Украины. Кроме того, они пожелали скорейшего выздоровления раненым.
В результате российских ударов в пятницу, 25 сентября, по состоянию на 16:48 известно о 5 погибших и 39 раненых. Оккупанты повредили медицинское учреждение в Соломенском районе.