Внаслідок обстрілу загинув 14-річний хлопчик. Про це повідомило МЗС Ізраїлю.

Що відомо про трагедію?

Росія 25 вересня запускала по Києву ударні дрони. Відомо про поранених та загиблих.

Країна-агресорка вбила 14-річного хлопця, який був громадянином Ізраїлю. У міністерстві закордонних справ країни відреагували на черговий російський воєнний злочин.

Ми засуджуємо нещодавні російські атаки на Київ, внаслідок яких минулої ночі загинув 14-річний громадянин Ізраїлю, а 20 людей (наразі кількість поранених зросла – 24 Канал) – зокрема мати хлопчика – отримали поранення,

– відреагували у дипломатичному відомстві.

Також у МЗС Ізраїлю висловили співчуття родині загиблого, а також сім’ям, які втратили близьких під час нещодавніх атак на Київ та інші міста України. Також вони побажали якнайшвидшого одужання пораненим.

Внаслідок російських ударів у п'ятницю, 25 вересня, станом на 16:48 відомо про 5 загиблих та 39 поранених. Окупанти пошкодили медзаклад у Солом'янському районі.