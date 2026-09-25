Дата-центр компании Cosmonova получил повреждения в результате российской атаки

Россия усиливает удары по украинской гражданской инфраструктуре. Страна-агрессор наносит удары с помощью БПЛА по дата-центрам.

В пятницу, 25 сентября, был поврежден центр обработки данных Cosmonova. Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.

Что известно о последствиях атаки?

В течение дня Россия совершила атаку на украинские города ударными дронами. В результате обстрела пострадало здание дата-центра Cosmonova.

В компании подчеркнули, что никто из сотрудников не пострадал.

Что касается инфраструктуры Cosmonova: благодаря географическому резервированию все клиентские данные сохранены,

– заявили в дата-центре.

Они добавили, что сервисы продолжают функционировать на резервных площадках. В то же время в компании предупредили о возможных временных перебоях в работе. Сейчас инженеры и технические специалисты тщательно оценивают масштаб повреждений.

Отметим, что в четверг, 24 сентября, Россия нанесла удары по телекоммуникационным центрам "Киевстара" и КВЦ "Паркового". Издание Financial Times пишет, что Россия намеренно пытается наносить удары по объектам цифровой инфраструктуры.