У п'ятницю, 25 вересня пошкоджень зазнав центр обробки даних Cosmonova. Про це компанія повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про наслідки атаки?

Росія протягом дня атакувала українські міста ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждало приміщення дата-центру Cosmonova.

У компанії наголосили, що ніхто з працівників не постраждав.

Що стосується інфраструктури Cosmonova: завдяки географічному резервуванню усі клієнтські дані збережені,

– заявили у дата-центрі.

Вони додали, що сервіси продовжують функціонувати на резервних майданчиках. Водночас у компанії попередили, про можливі тимчасові перебої у роботі. Наразі інженери та технічні фахівці ретельно оцінюють масштаб пошкоджень.

Зазначимо, що у четвер, 24 вересня, Росія вдарила по телекомунікаційних центрах "Київстара" та КВЦ "Паркового". Видання Financial Times пише, що Росія навмисно намагається бити по об'єктах цифрової інфраструктури.