Ці обстріли є частиною ширшої кампанії Москви, спрямованої проти української цифрової інфраструктури. Про це пише Financial Times.

Що відомо про наміри Кремля?

Видання зазначає, що жителі Києва та області 2 дні мали проблеми з Інтернетом після російських ударів. Ці обстріли викликають побоювання щодо доступу до банківських та інших онлайн-послуг.

Росія посилила удари по українських дата-центрах та телекомунікаційних об'єктах. Країна-агресорка прагне підірвати цифрову економіку України. За даними Міністерства цифрової трансформації, близько 100 тисяч домогосподарств у Києві та області мали тимчасові перебої з доступом до інтернету.

Росія атакувала великі українські центри обробки даних, намагаючись порушити потік інформації,

– заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Українські посадовці та представники бізнесу застерігають, що Кремль може спробувати створити масштабніші збої у роботі цифрової інфраструктури. Це може вплинути на банки, системи онлайн-платежів, бізнес, державні сервіси та військових структури.

Російські обстріли вплинули на роботу інтернет-провайдерів та хостинг-компаній:

Pavutyna;

Etherlink;

Crazy Network;

Utels;

Cityhost;

MiroHost.

Росія з початку війни завдавала ударів по об'єктах інфраструктури зв'язку, проте останні атаки є ознаками цілеспрямованої ескалації. У четвер Міноборони країни-агресорки заявило, що вдарило по телекомунікаційних центрах "Київстара" та КВЦ "Паркового" стверджуючи, що нібито ці об'єкти пов'язані із ЗСУ.

Обстріли також порушили цивільному населенню доступ до мобільних сповіщень про російські атаки.

Оперативні сповіщення про загрози ракетних ударів і атак безпілотників є вкрай важливими – вони рятують життя. Це критично важлива цивільна інфраструктура, що забезпечує людям доступ до інформації, здатної врятувати життя. Це не військова ціль. Вона необхідна для підтримання повсякденного життя,

– підкреслив Сибіга.

Що відомо про загрозу російських ударів?

Державна комісія України у сфері зв’язку повідомляла про тимчасові перебої в роботі мереж. Аварійні бригади зуміли відновити частину пошкодженої інфраструктури.

Financial Times зазначає, що атаки на центри обробки даних можуть спричинити серйозніші збої, ніж удари по окремих мережах зв’язку.

Ці об’єкти забезпечують обчислювальні потужності та інфраструктуру зберігання даних для вебсайтів, корпоративних систем і широкого спектра онлайн-сервісів, а отже, пошкодження одного такого центру може одночасно вплинути на величезну кількість користувачів,

– пишуть у виданні.

Андрій Сибіга заявив, що Росія не досягає своїх цілей на фронті. Через це Кремль намагається тероризувати цивільне населення та розхитати ситуацію всередині крани. Глава МЗС закликав посилити санкційний тиск на Москву та надати Києву більше ракет-перехоплювачів.

Такі атаки не повинні стати новою нормою,

– наголосив Сибіга.

Що FT пише про інцидент у Польщі?

Зазначимо, що у середу, 23 вересня, у Польщі сталась пожежа на наземній станції Starlink поблизу Варшави, оператором якої є державна телекомунікаційна група Exatel. Об'єкт забезпечує Інтернетом Східну Європу, зокрема Україну. Варшава заявляла, що розглядає імовірність навмисного підпалу.

Це елемент гібридної війни та диверсійної війни. Багато ознак вказують на те, що такі дії вписуються в російську доктрину нападу, хоча стверджувати це не можна впевненість сьогодні,

– заявив міністр у справах цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський.

Кремль не прокоментувала пожежу. Financial Times називає інцидент частиною кампанії Москви.