В Киеве из-под завалов спасли травмированного песика, хозяйка которого, погибла
Ночью 27 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Спасателям удалось спасти из-под обломков дома маленького травмированного песика.
Впоследствии спасатели нашли еще одну собаку. Об этом сообщили в ГСЧС.
Что известно о спасенных животных?
Россия нанесла баллистический удар по Киеву в ночь на 27 октября. Спасатели нашли пораненого собаку, который выжил под обломками, однако его хозяйка погибла во время обстрела. Пожарные вместе с полицейскими оказали раненому четвероногому первую помощь и срочно доставили его в ближайшую ветеринарную клинику.
Рядом с местом разрушений у забора спасатели обнаружили еще одну пораненого собаку. Животное тихо лежало и ждало своего хозяина, который также был убит во время вражеской атаки.
Вечером 26 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Под ударом оказались территория одного из университетов, парк и местность вблизи станции метро и жилых домов. Известно о погибших и раненых.