Российские атаки в Одесской области: четверо пострадавших, повреждены дома и объект энергетики

В пятницу, 16 октября 2026 года, Россия запустила ударные беспилотники по Украине. Под обстрелом также оказалась Одесская область.

Известно о пострадавших. Об этом написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Каковы последствия атаки?

В ОГА сообщили, что в результате российских атак по гражданской инфраструктуре Одесской области по состоянию на 8:48 пострадали 4 человека. Кроме того, повреждения получили 7 частных домов, объект энергетики и предприятие, производящее бытовую продукцию.

Атаки вызвали масштабные пожары, которые удалось потушить. На местах продолжают работать соответствующие службы.

В ДТЭК сообщили, что враг атаковал объект компании. К утру после ночной атаки энергетики уже вернули свет для более 33 тысяч семей. В ДТЭК подчеркнули, что ремонты продолжаются, однако восстановление поврежденного оборудования требует времени.

Российский террор в Одесской области / Одесская ОГА

Также утром 16 октября Россия запустила беспилотники в направлении Луцка. После серии взрывов город остался без электроэнергии.