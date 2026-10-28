Россия атаковала Ровенскую область: загорелось гражданское предприятие, есть погибший

Вечером 28 октября Россия запустила ударные беспилотники по Ровенской области. Враг нанес удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе.

Известно о погибшем. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Каковы последствия обстрела?

В среду, 28 октября, Россия атаковала Ровенщину БПЛА. После вражеского удара на территории предприятия в Сарненском районе возникло возгорание, которое спасателям удалось локализовать.

На месте происшествия привлечены все профильные службы, специалисты ликвидируют последствия атаки и документируют повреждение гражданской инфраструктуры. К сожалению, при обстреле погиб один человек.

Напомним, что страна-агрессорка также избивала по Ровенщине 27 и в ночь на 28 октября. Тогда под прицелом окупантов были энергетика, жилищный сектор и бизнес.

Коваль сообщал, что один из небольших населенных пунктов на севере области подвергся семи атакам подряд. В части региона в результате удара отсутствовал свет.