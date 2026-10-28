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24 Канал Новости Украины Россия атаковала Ровенскую область: загорелось гражданское предприятие, есть погибший
28 октября, 20:17
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Обновлено - 20:24, 28 октября

Россия атаковала Ровенскую область: загорелось гражданское предприятие, есть погибший

Даниил Жоров

Вечером 28 октября Россия запустила ударные беспилотники по Ровенской области. Враг нанес удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе.

Известно о погибшем. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Каковы последствия обстрела?

В среду, 28 октября, Россия атаковала Ровенщину БПЛА. После вражеского удара на территории предприятия в Сарненском районе возникло возгорание, которое спасателям удалось локализовать. 

На месте происшествия привлечены все профильные службы, специалисты ликвидируют последствия атаки и документируют повреждение гражданской инфраструктуры. К сожалению, при обстреле погиб один человек.

Напомним, что страна-агрессорка также избивала по Ровенщине 27 и в ночь на 28 октября. Тогда под прицелом окупантов были энергетика, жилищный сектор и бизнес. 

Коваль сообщал, что один из небольших населенных пунктов на севере области подвергся семи атакам подряд. В части региона в результате удара отсутствовал свет.

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