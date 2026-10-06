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6 октября, 11:55
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Обновлено - 12:04, 6 октября

Россия нанесла удар реактивным дроном по многоэтажке в Сумах: есть раненые

Даниил Жоров

Россия продолжает терроризировать украинские города. Страна-агрессор нанесла удар по жилому дому с помощью беспилотника.

В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Что известно о российском ударе?

Россия утром 6 октября нанесла удар по многоэтажке в "спальном" массиве Заречного района между 3 и 4 этажами жилого дома. Пострадали два человека. 

Один из раненых – 16-летний парень, получил легкие повреждения. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также пострадала женщина – ей была оказана помощь на месте.

Россияне сознательно провели атаку на жилой сектор в спальном районе областного центра, 
– подчеркнул Григоров.

Кроме того, оккупанты повредили окна многоэтажного дома и детского сада. В момент атаки дети находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. Также повреждены автомобили.


Последствия вражеского обстрела / Сумская ОВА

В тот же день Россия атаковала Днепропетровщину. В результате удара по территории одной из больниц в Кривом Роге пострадали люди.

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Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе Сумы