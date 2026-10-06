Россия нанесла удар реактивным дроном по многоэтажке в Сумах: есть раненые

Россия продолжает терроризировать украинские города. Страна-агрессор нанесла удар по жилому дому с помощью беспилотника.

В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Что известно о российском ударе?

Россия утром 6 октября нанесла удар по многоэтажке в "спальном" массиве Заречного района между 3 и 4 этажами жилого дома. Пострадали два человека.

Один из раненых – 16-летний парень, получил легкие повреждения. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также пострадала женщина – ей была оказана помощь на месте.

Россияне сознательно провели атаку на жилой сектор в спальном районе областного центра,

– подчеркнул Григоров.

Кроме того, оккупанты повредили окна многоэтажного дома и детского сада. В момент атаки дети находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. Также повреждены автомобили.



Последствия вражеского обстрела / Сумская ОВА

В тот же день Россия атаковала Днепропетровщину. В результате удара по территории одной из больниц в Кривом Роге пострадали люди.