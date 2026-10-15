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24 Канал Новости Украины Россия запускает по Украине "Шахеды": где сейчас угроза
15 октября, 18:48
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Обновлено - 18:52, 15 октября

Россия запускает по Украине "Шахеды": где сейчас угроза

Даниил Жоров

В четверг, 15 октября, Россия продолжает проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. В некоторых регионах объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщают о передвижении целей. 24 Канал собрал всю важную информацию в одном месте.

Где сейчас угроза?

Россия запустила по Украине беспилотники. До отбоя тревоги в вашем районе оставайтесь в укрытии!

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала.

Где сейчас тревога: смотрите карту

 

 

 

18:45, 15 октября

Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, мимо Павлограда, курс – северо-западный.

18:41, 15 октября

Черниговская область: реактивные БПЛА вдоль границы с Беларусью и мимо Чернигова в направлении Киевской области.

Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Томашполя.

18:32, 15 октября

Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Подольска и Балты в направлении Винницкой области.

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью.

18:18, 15 октября

Реактивный БПЛА в Одесской области, курс северо-западный.

 