Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.

Где сейчас угроза?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту

21:06, 25 сентября

Киевская область: реактивный БПЛА на Васильков с северо-запада.

21:00, 25 сентября

Реактивный БПЛА пролетел над Гостомелем в направлении центра Киева.

20:52, 25 сентября

20:37, 25 сентября

20:32, 25 сентября

Реактивные БПЛА в Черниговской области в районе Добрянки, курс – юго-западный.

Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.