Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.
Где сейчас угроза?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту
Киевская область: реактивный БПЛА на Васильков с северо-запада. Реактивный БПЛА пролетел над Гостомелем в направлении центра Киева. Реактивные БПЛА в Черниговской области в районе Добрянки, курс – юго-западный. Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.
Киевская область: реактивный БПЛА на Васильков с северо-запада.
Реактивный БПЛА пролетел над Гостомелем в направлении центра Киева.
Реактивные БПЛА в Черниговской области в районе Добрянки, курс – юго-западный.
Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.