Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше.
Де зараз загроза?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Де зараз тривога: дивіться карту
Київщина: реактивний БпЛА на Васильків з північного заходу.
Реактивний БпЛА через Гостомель у напрямку центру Києва.
Група реактивних БпЛА над Київським водосховищем рухаються у напрямку Києва.
Пуски КАБ на Донеччину та Сумщину.
Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.
Ударний БпЛА на Васильків зі сходу.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині в районі. Добрянки курс південно-західний.
Полтавщина: реактивний БпЛА повз Нові Санжари та Білики, курс - північно-західний.