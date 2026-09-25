Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше.

Де зараз загроза?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де зараз тривога: дивіться карту