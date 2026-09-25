Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше.

Де зараз загроза?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де зараз тривога: дивіться карту

21:06, 25 вересня

Київщина: реактивний БпЛА на Васильків з північного заходу.

21:00, 25 вересня

Реактивний БпЛА через Гостомель у напрямку центру Києва.

20:52, 25 вересня

Група реактивних БпЛА над Київським водосховищем рухаються у напрямку Києва.

Пуски КАБ на Донеччину та Сумщину.

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

20:37, 25 вересня

Ударний БпЛА на Васильків зі сходу.

20:32, 25 вересня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині в районі. Добрянки курс південно-західний.

Полтавщина: реактивний БпЛА повз Нові Санжари та Білики, курс - північно-західний.