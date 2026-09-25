Россияне запустили по Украине беспилотники: где сейчас тревога

В ночь на 26 сентября Россия атаковала Украину ударными дронами. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.

Где сейчас угроза?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту