Россияне запустили по Украине беспилотники: где сейчас тревога
В ночь на 26 сентября Россия атаковала Украину ударными дронами. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.
Где сейчас угроза?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту
Черниговская область: ударные БПЛА пролетели мимо Славутича и Михаило-Коцюбинского в направлении Киевской области. Николаевская область: реактивный БПЛА через Кривое Озеро в направлении Одесской области. КАБы на Запорожскую область. Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область (Коростышев). Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Киева с востока. В Харьковской области зафиксирован ударный БПЛА, направляющийся на Дергачи/Малую Даниловку с севера. КАБы в Запорожскую область. Киевская область: реактивные БПЛА направляются на Вышгород/Киев с севера. Киевская область: реактивный БПЛА на Васильков с северо-запада. Реактивный БПЛА пролетел над Гостомелем в направлении центра Киева. Группа реактивных БПЛА над Киевским водохранилищем движется в направлении Киева. Запуски КАБ в направлении Донецкой и Сумской областей. Реактивный БПЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря. Ударный БПЛА на Васильков с востока. Реактивные БПЛА в Черниговской области в районе Добрянки, курс – юго-западный. Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.
Черниговская область: ударные БПЛА пролетели мимо Славутича и Михаило-Коцюбинского в направлении Киевской области.
Николаевская область: реактивный БПЛА через Кривое Озеро в направлении Одесской области.
КАБы на Запорожскую область.
Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область (Коростышев).
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Киева с востока.
В Харьковской области зафиксирован ударный БПЛА, направляющийся на Дергачи/Малую Даниловку с севера.
КАБы в Запорожскую область.
Киевская область: реактивные БПЛА направляются на Вышгород/Киев с севера.
Киевская область: реактивный БПЛА на Васильков с северо-запада.
Реактивный БПЛА пролетел над Гостомелем в направлении центра Киева.
Группа реактивных БПЛА над Киевским водохранилищем движется в направлении Киева.
Запуски КАБ в направлении Донецкой и Сумской областей.
Реактивный БПЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.
Ударный БПЛА на Васильков с востока.
Реактивные БПЛА в Черниговской области в районе Добрянки, курс – юго-западный.
Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.