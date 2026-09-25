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24 Канал Новости Украины Россияне запустили по Украине беспилотники: где сейчас тревога
25 сентября, 21:10
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Обновлено - 21:11, 25 сентября

Россияне запустили по Украине беспилотники: где сейчас тревога

Даниил Жоров

В ночь на 26 сентября Россия атаковала Украину ударными дронами. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.

Где сейчас угроза?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту

 

 

 

21:57, 25 сентября

Черниговская область: ударные БПЛА пролетели мимо Славутича и Михаило-Коцюбинского в направлении Киевской области.

Николаевская область: реактивный БПЛА через Кривое Озеро в направлении Одесской области.

КАБы на Запорожскую область.

21:44, 25 сентября

Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область (Коростышев).

21:41, 25 сентября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Киева с востока.

21:34, 25 сентября

В Харьковской области зафиксирован ударный БПЛА, направляющийся на Дергачи/Малую Даниловку с севера.

КАБы в Запорожскую область.

21:21, 25 сентября

Киевская область: реактивные БПЛА направляются на Вышгород/Киев с севера.

21:06, 25 сентября

Киевская область: реактивный БПЛА на Васильков с северо-запада.

21:00, 25 сентября

Реактивный БПЛА пролетел над Гостомелем в направлении центра Киева.

20:52, 25 сентября

Группа реактивных БПЛА над Киевским водохранилищем движется в направлении Киева.

Запуски КАБ в направлении Донецкой и Сумской областей.

Реактивный БПЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.

20:37, 25 сентября

Ударный БПЛА на Васильков с востока.

20:32, 25 сентября

Реактивные БПЛА в Черниговской области в районе Добрянки, курс – юго-западный.

Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.