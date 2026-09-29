Российские военные круглосуточно бьют исключительно по гражданским людям и объектам. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о вражеских обстрелах?

Россия в ночь на 29 сентября в очередной раз терроризировала украинские города. В столице в результате вражеских атак были повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", местные дата-центры, бизнес-центры и обычные жилые дома. В Одесской области российские снаряды попали в учебное заведение, студенческое общежитие и два иностранных судна.

В целом этой ночью под обстрелом оказались Киевщина, Днепровщина, Харьковщина, Сумщина, Донеччина, Запорожье, Житомирщина, Волынь и Ровенщина. В этих регионах зафиксированы разрушения энергетических объектов, подстанций и гражданских предприятий.

Практически непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий русских обстрелов в наших городках и общинах. Просто террористы, которые и днем, и ночью бьют по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам,

– подчеркнул Зеленский.

Украинским защитникам удалось сбить часть вражеских целей, в том числе баллистические ракеты. Он поблагодарил всех, кто привлечен к защите.

Глава государства отметил американских и норвежских партнеров за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Кроме того, президент Украины поблагодарил Францию ​​и Германию за дополнительные ракеты для систем ПВО, отметив важность постоянной поддержки на фоне ежедневной эскалации.

Украинским защитникам удалось сбить часть вражеских целей, в том числе баллистические ракеты. Президент Украины поблагодарил Францию и Германию за дополнительные ракеты для систем ПВО, подчеркнув важность постоянной поддержки на фоне ежедневной эскалации.

Отметим, в понедельник, 28 сентября, Зеленский рассказал, что Россия и КНДР хотят увеличить северокорейский контингент на территории страны-агрессорки. Москва и Пхеньян готовятся развернуть еще 10 тысяч военных из Северной Кореи.