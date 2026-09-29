Російські військові цілодобово б'ють виключно по цивільних людях та об'єктах. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про ворожі обстріли?

Росія в ніч проти 29 вересня вкотре тероризувала українські міста. У столиці через ворожі атаки пошкоджень зазнало депо станції "Київ-Пасажирський", місцеві дата-центри, бізнес-центри та звичайні житлові будинки. На Одещині російські снаряди поцілили в навчальний заклад, студентський гуртожиток та два іноземні судна.

Загалом цієї ночі під вогнем опинилися Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь та Рівненщина. У цих регіонах зафіксували руйнування енергетичних об'єктів, підстанцій та цивільних підприємств.

Фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів у наших містах і громадах. Просто терористи, які і вдень, і вночі бʼють по життю, по наших людях, по суто цивільних обʼєктах,

– наголосив Зеленський.

Українським захисникам вдалося збити частину ворожих цілей, зокрема й балістичні ракети. Він подякував усім, хто залучений до захисту.

Глава держави відзначив американських і норвезьких партнерів за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Окрім того, президент України подякував Франції та Німеччині за додаткові ракети для систем ППО, наголосивши на важливості постійної підтримки на тлі щоденної ескалації.

Зазначимо, у понеділок, 28 вересня, Зеленський розповів, що Росія та КНДР хочуть збільшити північнокорейських контингент на території країни-агресорки. Москва та Пхеньян готуються розгорнути ще 10 тисяч військових з Північної Кореї.