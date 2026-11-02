2 ноября, 21:00
Россия продолжает терроризировать Украину с помощью БПЛА: в Киеве объявили тревогу
Россия запустила по Украине ударные беспилотники в ночь на 3 ноября. В некоторых областях объявили воздушную тревогу
Воздушные силы сообщают о передвижении вражеских целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию в одном месте.
Куда летят дроны?
Где сейчас угроза: смотрите карту
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