О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собирает информацию о последствиях обстрелов.
Что известно об атаке?
Куда летят дроны: смотрите карту
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КАБы на Запорожскую область. Реактивный БПЛА с юга в направлении Киева. Реактивный БПЛА на западе Николаевской области, курс на север. Реактивный БПЛА из Винницкой области на юг Житомирской области. Реактивный БПЛА, курс на Черное море из Херсонской области. БПЛА в юго-восточной части Харьковской области, курс на запад. БПЛА на юге Черкасской области, курс на Винницкую область. БПЛА в направлении Одессы с моря. Ситуация с реактивными БПЛА: - на востоке Киевской области, курс на запад; - на западе Полтавской области, курс на Черкасскую область; - между Полтавой и Кременчугом, курс на запад; - к северу от Николаева, курс на запад.
КАБы на Запорожскую область.
Реактивный БПЛА с юга в направлении Киева.
Реактивный БПЛА на западе Николаевской области, курс на север.
Реактивный БПЛА из Винницкой области на юг Житомирской области.
Реактивный БПЛА, курс на Черное море из Херсонской области.
БПЛА в юго-восточной части Харьковской области, курс на запад.
БПЛА на юге Черкасской области, курс на Винницкую область.
БПЛА в направлении Одессы с моря.
Ситуация с реактивными БПЛА:
- на востоке Киевской области, курс на запад;
- на западе Полтавской области, курс на Черкасскую область;
- между Полтавой и Кременчугом, курс на запад;
- к северу от Николаева, курс на запад.