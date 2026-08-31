О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собирает информацию о последствиях обстрелов.

Что известно об атаке?

Куда летят дроны: смотрите карту

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