Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію наслідки обстрілів.
Що відомо про атаку?
Де летять дрони: дивіться карту
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
КАБи на Запорізьку область.
Реактивний БпЛА з півдня в напрямку Києва.
Реактивний БпЛА на заході Миколаївщини, курс на північ.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.
Реактивний БпЛА в напрямку Білої Церкви зі сходу.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Реактивний БпЛА з Вінниччини на південь Житомирщини.
Реактивний БпЛА курс на Чорне море з Херсонщини.
БпЛА у південно-східній частині Харківщини, курс на захід.
БпЛА на півдні Черкащини, курс на Вінниччину.
БпЛА в напрямку Одеси з моря.
Ситуація по реактивних БпЛА:
- на сході Київщини, курс на захід;
- на заході Полтавщини, курс на Черкащину;
- між Полтавою та Кременчуком, курс на захід;
- на півночі від Миколаєва, курс на захід.