21:58, 31 серпня

Ситуація по реактивних БпЛА:

- на сході Київщини, курс на захід;

- на заході Полтавщини, курс на Черкащину;

- між Полтавою та Кременчуком, курс на захід;

- на півночі від Миколаєва, курс на захід.