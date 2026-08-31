Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію наслідки обстрілів.

Що відомо про атаку?

Де летять дрони: дивіться карту

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

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22:18, 31 серпня

КАБи на Запорізьку область.

22:16, 31 серпня

Реактивний БпЛА з півдня в напрямку Києва.

Реактивний БпЛА на заході Миколаївщини, курс на північ.

22:07, 31 серпня

БпЛА на Харків з півночі.

БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.

Реактивний БпЛА в напрямку Білої Церкви зі сходу.

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

22:04, 31 серпня

Реактивний БпЛА з Вінниччини на південь Житомирщини.

Реактивний БпЛА курс на Чорне море з Херсонщини.

БпЛА у південно-східній частині Харківщини, курс на захід.

БпЛА на півдні Черкащини, курс на Вінниччину.

БпЛА в напрямку Одеси з моря.

21:58, 31 серпня

Ситуація по реактивних БпЛА:

- на сході Київщини, курс на захід;

- на заході Полтавщини, курс на Черкащину;

- між Полтавою та Кременчуком, курс на захід;

- на півночі від Миколаєва, курс на захід.