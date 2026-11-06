Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия терроризирует Украину с помощью БПЛА: в Киеве объявлена тревога
6 ноября, 20:45
3
Обновлено - 20:48, 6 ноября

Россия терроризирует Украину с помощью БПЛА: в Киеве объявлена тревога

Даниил Жоров

В ночь на 7 ноября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых регионах объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы сообщают о передвижении вражеских целей. 24 Канал сообщает обо всем самом важном.

Куда летят дроны?

 

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала.

21:14, 06 ноября

Новые реактивные БПЛА проникают на север Черниговской области из Брянской области.

Волынь: БПЛА курсом на Колки/Рожище.

20:50, 06 ноября

Группа реактивных БПЛА, направляющихся в сторону Житомира, около полуночи. БПЛА, направляющиеся в Харьков с севера.

 

 

20:37, 06 ноября

Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины / Air Force of the Armed Forces of Ukraine: Реактивные БПЛА из Черкасской области курсом на юг Киевской области.

20:18, 06 ноября

КАБы на Запорожье.

20:16, 06 ноября

Реактивные БПЛА через Черниговскую область – курсом на Киевскую область.

Реактивный БПЛА через Ирпень курсом на Киев.