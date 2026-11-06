Россия терроризирует Украину с помощью БПЛА: в Киеве объявлена тревога

В ночь на 7 ноября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых регионах объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы сообщают о передвижении вражеских целей. 24 Канал сообщает обо всем самом важном.

Куда летят дроны?

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту

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