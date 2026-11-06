Россия терроризирует Украину с помощью БПЛА: в Киеве объявлена тревога
В ночь на 7 ноября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых регионах объявили воздушную тревогу.
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Куда летят дроны?
Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту
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Новые реактивные БПЛА проникают на север Черниговской области из Брянской области.
Волынь: БПЛА курсом на Колки/Рожище.
Группа реактивных БПЛА, направляющихся в сторону Житомира, около полуночи. БПЛА, направляющиеся в Харьков с севера.
Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины / Air Force of the Armed Forces of Ukraine: Реактивные БПЛА из Черкасской области курсом на юг Киевской области.
КАБы на Запорожье.
Реактивные БПЛА через Черниговскую область – курсом на Киевскую область.
Реактивный БПЛА через Ирпень курсом на Киев.