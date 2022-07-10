В беларуси активизировалась военная авиация из россии

беларусь остается плацдармом российских оккупантов для нападения на Украину. Враг держит там свои подразделения и наносит ракетные удары по нашим городам своей авиацией.

Армия беларуси не хочет воевать против Украины, ведь прекрасно знает о безумных потерях оккупантов и не хочет их пополнять. Вместе с тем территория этой страны отдана в полное владение российских оккупантов.

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Активизация вражеской авиации в беларуси

Как сообщили белорусские партизаны, в их страну прибыли еще три российских Ил-76. Ранее было известно о том, что накануне вечером в беларусь прибыли самолет ДРЛО А-50 и два Ил-76.

Сообщается, что их пунктом назначения был военный аэродром в Мачулищах. Что именно доставляли грузовые борта россиян – пока неизвестно. Один из них был почти пуст или частично загружен.

Война россии с Украиной: последние события

россияне продолжают попытки уничтожения доказательств своих преступлений в уничтоженном Мариуполе. Они проводят эксгумацию тел во дворах многоэтажек, а также заставляют людей давать показания о том, что их "убила украинская армия", хотя весь мир видел, что это дело рук оккупантов.

Президент США Джо Байден планирует посещение Ближнего Востока. Он хочет убедить некоторые страны предоставить ВСУ советское оружие, чтобы оккупанты забыли о своем огневом превосходстве.

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