В России заговорили о массовом применении авиации: что задумали оккупанты

В последние дни появляется все больше сообщений о взыскании Россией авиации к украинской границе. Вероятно, это связано с желанием оккупантов изменить тактику

Об этом сообщают так называемые оппозиционные российские издания. По данным их источников в минобороны страны-агрессорки, Россия хочет начать массовое применение авиации в Украине.

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Будет много потерь у врага и трудности в ВСУ

Даже неназванный источник так называемых оппозиционных изданий убежден, что такая тактика приведет к многочисленным потерям в авиации. Следует отметить, что россияне не часто рискуют использовать авиацию в зоне действия украинского ПВО. Теперь же оккупанты могут наоборот массированно врываться в воздушное пространство Украины.

По всей вероятности, такие действия враг планирует направить на ослабление и истощение украинского ПВО. По всей вероятности, в Кремле надеются на уничтожение противовоздушной обороны нашей страны, но это почти невозможно. Для того чтобы радары систем ПВО не заметили российский самолет, ему нужно лететь на малой высоте, но тогда он очень уязвим для переносных зенитно-ракетных комплексов.

По другим проблемам, с которыми может столкнуться украинская армия, как отмечают эксперты – специфика борьбы с вражеской авиацией. Ракета летит быстро, а самолет значительно медленнее, но в то же время ракета летит по прогнозируемой траектории, а самолет может изменять ее и уклоняться. Однако силы ПВО за время полномасштабного вторжения уже успешно сбили более 500 единиц российской авиации, поэтому наши воины знают, как отправлять истребители и вертолеты россиян вслед за кораблем.

Массированное применение авиации в зоне ответственности в зоне действия украинского ПВО будет означать для вражеских пилотов то, что погибнуть при встрече с нашими силами противовоздушной обороны или попасть в плен при успешном катапультировании станет для них наиболее вероятным будущим.

Кроме того, еще одной проблемой являются кадровые вопросы в российской армии. Хватит ли врагу опытных пилотов для осуществления таких операций – вопрос открытый. Однако известно, что российская армия понесла многочисленные потери, в том числе погибло немало профессиональных летчиков и еще прошлой весной были сообщения о вероятной нехватке кадров для авиации. Да, за почти год враг точно смог набрать кадров, однако смог ли их подготовить – так же вопрос без ответа.

Россия стягивает авиацию к границе: что известно

Несмотря на колоссальные потери в России, к сожалению, до сих пор есть ресурсы для продолжения войны. В том числе и в авиации. Поэтому не стоит недооценивать противника – нужно реагировать на все сигналы воздушных тревог, соблюдать правила безопасности, поддерживать нашу армию и верить в ПВО!

На днях появилась информация о том, что Россия увеличивает количество боевой авиации на границе с Украиной. Однако советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что в настоящее время не наблюдается существенного увеличения количества авиационной техники, которое принципиально повлияло на ход войны.

По его мнению, в Украине несколько иначе выглядит система не противоракетной, а именно противовоздушной обороны: она более медленная, но более эффективная.

Подоляк добавил, что враг практически всегда использует исключительно стратегическую авиацию для террора украинцев со своей территории и тактическую из Беларуси. Впрочем, противник может что-нибудь попытаться сделать новое.