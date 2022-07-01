Российские летчики на весь мир признались, что они – г**но, а не офицеры

Опять же, один показательный факт о московитах. Неизвестно ни одного факта, чтобы военнослужащие армии этого государства отказались выполнять преступные приказы.

Позор российской армии, который ничто не смоет

Явно преступные приказы. Как еще назвать разрушение ракетами жилого дома? Неизвестно о летчике, который сказал бы, что он – офицер, а не г**но. Поэтому не будет разрушать многоэтажки с людьми, торговые центры с людьми, другие объекты с мирными людьми.

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Рассказы о том, что они "не понимают", куда стреляют, можно оставить для дураков. Все они понимают. И совершают преступления.

Честь, омраченная страхом смерти

Да, я понимаю, что отсутствие информации об отказе от исполнения преступных приказов не означает отказа от исполнения, потому что (гипотетически) мы можем просто не получать такую информацию.

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С другой стороны, нет сомнений, что за месяцы войны в условиях информационного общества подобные факты все равно попали бы в информационное пространство.

И отказ ехать на войну разных росгвардейцев – это совсем другое. Их не преступные приказы волнуют, а перспектива умереть. Просто нравственные дегенераты.

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