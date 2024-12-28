Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что запуск ракет с этой лодки по Украине невозможен. Кроме того, нет уверенности, что Россия запустит на воду свою разработку.

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Несет ли новая российская лодка угрозу для Украины

По словам полковника запаса ВСУ, ракета "Циркон" имеет дальность максимум 1000 километров, базовая дальность ракеты – 500 – 800 километров.

Маловероятно, что именно с подводной лодки для нас есть угроза. Если говорить именно о "Цирконе", то эта лодка для нас не страшна,

– подчеркнул Свитан.

В то же время благодаря этой лодке страна-агрессор усилила свой морской флот. Этой проблемой, по мнению полковника запаса ВСУ, должна заниматься НАТО. На "хвост" этой лодке должны сесть подводные американские лодки и наблюдать за ней.

Однако сначала эта лодка должна немного поплавать. У россиян проблема – они сначала говорят, что что-то сделали, запустили, например ракету, но она никуда не летит. Так же может быть с этой лодкой, может он и вообще не сможет плавать,

– добавил он.

Кстати, командующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что Россия сейчас будет максимально осторожна и готова к возможным атакам на свой флот. Он заверил, что работа Украины в море будет продолжаться.