Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що запуски ракет з цього човна по Україні неможливі. Крім того, немає впевненості, що Росія запустить на воду свою розробку.

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Чи несе новий російський човен загрозу для України

За словами полковника запасу ЗСУ, ракета "Циркон" має дальність максимум 1000 кілометрів, базова дальність ракети – 500 – 800 кілометрів.

Малоймовірно, що саме з підводного човна для нас є загроза. Якщо говорити саме про "Циркон", то цей човен для нас не страшний,

– наголосив Світан.

Водночас завдяки цьому човну країна-агресорка посилила свій морський флот. Цією проблемою, на думку полковника запасу ЗСУ, повинна займатись НАТО. На "хвіст" цьому човну повинні сісти підводні американські човни та спостерігати за ним.

Однак спершу цей човен має трохи поплавати. В росіян проблема – вони спершу говорять, що щось зробили, запустили, наприклад ракету, але вона нікуди не летить. Так само може бути з цим човном, може він й взагалі не зможе плавати,

– додав він.

До речі, командувач ВМС Олексій Неїжпапа повідомив, що Росія зараз буде максимально обережна та готова до можливих атак на свій флот. Він запевнив, що робота України в морі буде продовжуватись.