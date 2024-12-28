У загарбників є ціль – підійти до Покровська та зайняти його. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Шалені втрати ворога

Іван Тимочко зазначив, що можна згадати Бахмут, Авдіївку, Покровськ, де росіяни втрачали солдатів особового складу більше, аніж кількість населення цих міст до повномасштабного вторгнення. Якщо умовно місто має приблизно 60 тисяч населення, то ворог втрачає 80 тисяч і більше окупантів, щоб зайняти його.

Водночас населений пункт повністю руйнується. Зайнявши його, загарбники змушені стабілізовувати умови цих руїн для того, щоб мати змогу там утримувати логістику та переміщення військових.

Найкращий приклад – це Покровський напрямок. Британська розвідка заявила, що росіяни на Покровському напрямку втратили 150 тисяч вбитими і пораненими, майже 2 тисячі одиниць бронетехніки, не кажучи про легку техніку та інші моменти,

– підкреслив голова Ради резервістів.

У ворога стоїть ціль підійти до Покровська, зайняти його. Окупанти зазнають шалених втрат. Якщо українці будуть готуватися, а ворог буде втрачати своє чоловіче населення у такий спосіб, то спроможність росіян вести інтенсивні бойові дії серйозно скорочуватиметься.

"Ми дуже добре і планово проводимо роботу. На жаль, із втратами. Але маємо усі розуміти, що у ворога ціль була зовсім інша, ніж просто зайняти хутір з трьох хат, розбити і рапортувати як шалений успіх. У ворога була ціль окупувати Україну, частину населення знищити, а частину – забрати у свою армію для агресивної війни з іншими країнами", – наголосив Тимочко.

За його словами, українці не повинні опускати руки, а мають завжди бути готовими до спротиву. Чим жорсткіше українці чинитимуть спротив, тим більше будуть згуртовані, тим менше триватиме ця війна.