Об этом 24 Каналу заявил подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец. Уже сейчас во время воздушных атак фиксируется значительно больше реактивных дронов, чем раньше. Силы обороны Украины ищут способы, как эффективно сбивать эти беспилотники.

Что задумали в России?

Как подчеркнул Березовец, Россия работает над тем, чтобы нарастить производство баллистического оружия. В частности, речь идет о различных модификациях ракет "Искандер". Очевидно, что не все у них идет по плану.

Недавно россияне нанесли удар по Киеву из системы С-400, которую использовали в режиме "земля – земля". Одну из таких пусковых установок Силы обороны Украины уже уничтожили. Упомянутые ракеты являются более дешевыми аналогами и обладают значительно меньшей точностью по сравнению с "Искандерами".

Почему Россия сократила удары баллистическими ракетами: смотрите видео 24 Канала

Скорее всего, сейчас враг накапливает собственные запасы баллистических ракет для осенне-зимних ударов по энергетической инфраструктуре.

Цель здесь абсолютно очевидна. Они готовятся к наступлению холодов, чтобы возобновить массированные атаки. Россияне продолжат наносить удары по энергетике и различным инфраструктурным объектам,

– отметил Березовец.

Добавим, что в Главном управлении разведки назвали 4 шага, которые помогут защитить Украину от российской баллистики. Там также рассказали, сколько баллистических ракет враг может производить в месяц.