Про це 24 Каналу заявив підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець. Вже зараз під час повітряних атак фіксують значно більше реактивних дронів, ніж раніше. Сили оборони України шукають варіанти, як ефективно збивати ці безпілотники.

Що задумали в Росії?

Як наголосив Березовець, Росія працює над тим, щоб наростити виробництво балістики. Зокрема йдеться про різні модифікації ракет "Іскандер". Очевидно, що не все у них йде за планом.

Нещодавно росіяни завдали удару по Києву з системи С-400, яку використовували в режимі "земля – земля". Одну з таких пускових установок Сили оборони України вже знищили. Згадані ракети є дешевшими аналогами і мають значно нижчу точність порівняно з "Іскандерами".

Чому Росія скоротила удари балістикою: дивіться відео 24 Каналу

Найімовірніше, нараз ворог накопичує власні запаси балістики для осінньо-зимових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Мета тут абсолютно очевидна. Вони готуються до настання холодів, щоб відновити масовані атаки. Росіяни продовжать бити по енергетиці та різних інфраструктурних об'єктах,

– зауважив Березовець.

Додамо, в Головному управлінні розвідки назвали 4 кроки, які допоможуть захистити Україну від російської балістики. Там також розповіли, скільки балістичних ракет ворог може виготовляти на місяць.